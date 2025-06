AXA : +3%, vers 42,7E, proche du zénith des 43E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Belle performance d' AXA qui se redresse de +3%, vers 42,8E et repart à l'assaut de la résistance historique testée le 3 mai puis le 5 juin.

Le débordement des 42,98E (un plus haut absolu testé ce 9 juin), AXA s'ouvrirait le chemin des 47E, soit un quadruplement par rapport au plancher des 11,8E du 18 mars 2020.





Valeurs associées AXA 42,6000 EUR Euronext Paris +2,45%