AWS s'efforce de rétablir le système de refroidissement de son centre de données en Virginie du Nord ; Coinbase est touché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et du premier paragraphe; ajout de détails tirés de la dernière mise à jour d'AWS tout au long du texte)

La division cloud d'Amazon AMZN.O a déclaré jeudi qu'elle s'efforçait activement de ramener les températures à des niveaux normaux dans un centre de données situé en Virginie du Nord après qu'une surchauffe eut perturbé certains services, bien que les progrès aient été plus lents que prévu.

Amazon Web Services a déclaré avoir réalisé des “progrès progressifs ” dans le rétablissement des systèmes de refroidissement, précisant qu'une coupure de courant liée à l'incident avait affecté certains équipements et que les services dépendant de l'installation concernéepourraient subir des “perturbations”.

AWS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters visant à obtenir plus de détails sur les causes de la surchauffe.

Dans le cadre de sesefforts de rétablissement, la plateforme de cloud computing a déclaré avoir détourné le trafic de la zone de disponibilité touchée pour la plupart des services.

Une “zone de disponibilité” comprend un ou plusieurs centres de données physiques connectés et est conçue pour fonctionner de manière indépendante au sein d’une région AWS .

La pannea affecté Coinbase COIN.O , qui a déclaré que certains utilisateurs pourraient subir une dégradation des performances en raison du problème d'AWS, bien que la plateforme d'échange de cryptomonnaiesait ajouté que les fonds des clients restent en sécurité.