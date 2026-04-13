Avnet et Diodes en hausse après que Truist a relevé leur note à l'achat en raison de la solidité des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Le distributeur de composants électroniques Avnet AVT.O et le fabricant de semi-conducteurs Diodes

DIOD.O sont en hausse en pré-marché

** AVT en hausse de 1,6 % à 68,1 $, DIOD en hausse de 3,1 % à 85,65 $

** Truist Securities relève les deux titres de "hold" à "buy", indiquant que la force de la demande s'étend au-delà des centres de données et de l'IA

** 90% des contacts du secteur déclarent que les résultats du 1er trimestre sont meilleurs que prévu, et que les réservations ont fortement augmenté - Truist Securities

** La société de courtage indique que les répondants signalent que les stocks sont épuisés et que les vendeurs augmentent les prix de tous les types de composants

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice par action pour l'année civile 2027 à 7,95 dollars, contre 6,83 dollars pour AVT, et à 3,93 dollars, contre 2,92 dollars pour DIOD

** Le courtier relève l'objectif de cours d'AVT à 80 $ contre 65 $, soit une hausse de 19,3 % par rapport à sa dernière clôture; l'objectif de cours de DIOD à 98 $ contre 67 $, soit une hausse de 18 % par rapport à sa dernière clôture

** À la dernière clôture, les actions d'AVT ont augmenté de 39,4 % depuis le début de l'année, contre un gain de 68,4 % pour DIOD