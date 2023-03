Aviva Investors crée un poste de responsable de la politique climat

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors, filiale d’Aviva, a recruté Nick Molho en qualité de responsable de la politique climat. Ce poste vient d'être créé. Nick Molho développera le programme d’engagement actionnarial (stewardship) du gestionnaire. Rattaché au directeur des investissements responsables Steve Waygood, il se concentrera entre autres sur la promotion de la transition zéro carbone par secteur et devra identifier les pratiques permettant de mener à bien cette transition. Ces huit dernières années, Nick Molho était responsable du lobbying et de la stratégie d’Aldersgate Group dans les domaines du climat, de l’environnement et de la finance verte.