Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva étudie ses options en Europe et Asie, prévoit de réduire son dividende 2020 Reuters • 26/11/2020 à 11:25









AVIVA ÉTUDIE SES OPTIONS EN EUROPE ET ASIE, PRÉVOIT DE RÉDUIRE SON DIVIDENDE 2020 par Carolyn Cohn LONDRES (Reuters) - Aviva a déclaré jeudi prévoir de verser un dividende 2020 inférieur d'un tiers au montant distribué avant la crise du coronavirus et examiner les options dont il dispose pour gérer le solde de ses activités en Europe continentale et en Asie. Amanda Blanc, nommée directrice générale en juillet dernier, a indiqué que l'assureur britannique souhaitait réduire sa présence en Europe et en Asie et se concentrer sur ses principaux marchés en Grande-Bretagne, Irlande et au Canada. Aviva s'attend par ailleurs à payer un dividende de 21 pence avec acompte pour l'exercice 2020, contre 15,5 pence en 2019 et 30 pence en 2018. Les analystes tablaient en moyenne sur une réduction de 25% à 30% du montant distribué. La société a annoncé cette semaine la vente de sa participation de 80% dans le groupe d'assurance vie Aviva Vita à la banque italienne UBI Banca pour 400 millions d'euros. Les activités de la société en France, en Pologne, en Italie et ses joint-ventures en Turquie, en Chine et en Inde sont directement visées par la nouvelle stratégie d'Aviva. Des sources proches du dossier ont déclaré en septembre à Reuters qu'un consortium formé par Allianz et Athora Holding était en discussions avancées pour reprendre les opérations d'Aviva en France, valorisées entre 2 et 3 milliards d'euros. L'accord se serait néanmoins heurté aux régulateurs, à plusieurs syndicats et à l'un des principaux partenaires de distribution de la division en question, selon des sources du secteur. À l'occasion de la publication de ses résultats jeudi, Aviva a réduit ses estimations de l'impact de la pandémie sur ses activités d'assurance générale à 100 millions de livres sterling (112,2 millions d'euros) nets de réassurance, contre 165 millions précédemment. La fréquence des sinistres liés à la crise du coronavirus a en effet été plus faible au troisième trimestre et lui a permis d'améliorer sa performance globale. A 10h05 GMT, le titre Aviva cédait 1,2% contre une baisse de 0,5% du FTSE 100. (Avec la contribution de Pamela Barbaglia ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.