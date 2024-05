Avis de convocation à l’assemblée générale 2024 des actionnaires ONWARD® Medical et propositions de résolutions

ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes ciblées sur la restauration du mouvement, de la fonction et de l’indépendance des patients vivant avec une lésion médullaire, annonce ce jour que l’assemblée générale 2024 de ses actionnaires (AG) se tiendra dans la capitale néerlandaise le 13 juin 2024.



À cette occasion, la Société soumettra une série de résolutions à délibération.

Le Conseil d’administration vise l’adoption des mesures détaillées dans le communiqué de presse, ci-joint.



La date limite d’inscription est fixée au 16 mai 2024 pour tout actionnaire souhaitant participer à l’AG.

L’avis de convocation, l’ordre du jour complet et tous les autres détails relatifs à l’AG 2024, ainsi que tous les documents connexes sont disponibles sur le site Web de la Société, au chapitre dédié aux informations financières de la rubrique Investisseurs (www.ir.onwd.com) et mis à disposition des actionnaires conformément au cadre juridique dès le 2 mai 2024.



Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse, ci-joint.

Contact pour les Relations Publiques en France pour ONWARD Medical : Gabriel Rafaty, Aimpact _ gr@aimpact.net