Avis d'analystes US : Jazz Pharmaceuticals, Target, Workday

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Jazz Pharmaceuticals, Target et Workday.

POINTS FORTS

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 270 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 232 $ à

301 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 88 $ à 114 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 62 $ à 65 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* Alcoa Corp AA.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Alcoa Corp AA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Buckle Inc BKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 53 $ à 52 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Centene Corp CNC.N : UBS relève son objectif de cours de 55 $ à 61 $

* Cigna Group CI.N : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 9 $

* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays lance la couverture avec une note « sous-pondérer »

* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 75 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Deckers Brands DECK.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 120 $ à 113 $

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 161 $

* Deere & Co DE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672,00 $ à 607,50 $

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 775 $ à 685 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 270 $

* Elevance Health Inc ELV.N : UBS relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 330 $

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 138 $ à 152 $

* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 92 $ à 110 $

* Everforth Inc EFOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Fedex Corp FDX.N : Citigroup reprend la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 443 $

* Fedex Corp FDX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 446 $ à 445 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de

cours de 77 $

* Gevo Inc GEVO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2,25 $ à 2 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 171 $ à 179 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 108 $ à 102 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 2,50 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Humana Inc HUM.N : UBS relève son objectif de cours de 262 $ à 320 $

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « sous-performer »

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 39 $

* Intuit Inc INTU.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 580 $ à 480 $

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 640 $ à 550 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 232 $ à 301 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 310 $ à 376 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « neutre »

* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 140 $ à 210 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 180 $ à 202 $

* Mp Materials Corp MP.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 69 $

* Newmont Mining Corp NEM.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 133 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Nucor Corp NUE.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 270 $

* Q32 Bio Inc QTTB.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 14 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 439 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 434 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS relève son objectif de cours de 480 $ à 511 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 415 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 439 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Needham relève son objectif de cours de 24 $ à 28,50 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 270 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 251 $ à 265 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 240 $ à 265 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS relève son objectif de cours de 227 $ à 232 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 318 $ à 297 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 206 $ à 211 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Barclays lance la couverture avec une note « sous-pondérer » et un objectif de cours de

148 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Barclays lance sa couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 270 $

* Summit Therapeutics Plc SMMT.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 147 $

* Sun Communities SUI.N : Colliers Securities relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 8 $ à 13 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 293 $ à 287 $

* Target Corp TGT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 88 $ à 114 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 132 $ à 137 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 170 $ à 158 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : UBS relève son objectif de cours de 410 $ à 460 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $

* Ventas Inc VTR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 140 $ à 137 $

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* Walmart Inc WMT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 231 $ à 239 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève son objectif de cours de 191 $ à 192 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Workday Inc WDAY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 300 $ à 180 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : BTIG relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : KeyBanc relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « pondération sectorielle »

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Needham relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 91 $ à 107 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $