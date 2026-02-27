Avis d'analystes France : Schneider séduit, objectifs ajustés sur TP
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:25
Arkema : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81,70 à 82,60 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 68 à 70 EUR.
Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 45 à 48 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 50 EUR.
Bureau Veritas : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 29,75 EUR à 32,60 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60,60 EUR à 61,50 EUR.
Engie : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23,80 EUR à 32,50 EUR.
Euronext : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 165 EUR à 168 EUR.
Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,40 à 17,10 EUR.
Schneider Electric : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 305 EUR. Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 231 à 270 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 340 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 285 à 325 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 280 à 318 EUR.
Sopra Steria Group : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 142 EUR à 132 EUR.
Technip Energies : UBS reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 38 EUR.
Teleperformance : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 70 à 58 EUR. UBS reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.
Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,95 EUR à 3,50 EUR.
Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 41,70 à 42 EUR.
Wendel : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 164 à 165 EUR.
