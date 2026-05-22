Avis d'analystes France : JP Morgan passe négatif sur Arkema, HSBC revalorise Nexans

JP Morgan a consacré une étude à la chimie européenne, qui aboutit à une dégradation d'Arkema et à une réduction de l'objectif de cours sur Air Liquide.

Air Liquide : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 185 EUR à 175 EUR.

Arkema : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 50 EUR.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,40 EUR.

Elior Group : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3,99 EUR à 2,31 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,20 EUR à 2,50 EUR.

Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 à 60 EUR.

Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 180 EUR.

Stellantis : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 6,10 EUR à 7,10 EUR.