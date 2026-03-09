Avis d'analystes France : HSBC revient sur Kering et Hermès
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 08:27
Air France-Klm : Barclays passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 11 EUR à 10,30 EUR. Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 EUR.
Atos : Bernstein reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 45 à 44 EUR.
Clariane : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 4,90 à 4,70 EUR.
Dassault Aviation : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 330 à 345 EUR.
Engie : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 22,90 EUR à 28,30 EUR.
Getlink : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 18 EUR.
Hermès International : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2350 EUR.
Kering : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 340 à 310 EUR.
LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 700 à 705 EUR.
Scor : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 29,50 EUR.
SES : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 6 à 5,85 EUR.
Sopra Steria Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 178 EUR à 170 EUR.
TotalEnergies : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR. Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 97 USD.
Worldline : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2,55 à 2,51 EUR.
