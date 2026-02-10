Avis d'analystes France : Goldman Sachs passe positif sur Arkema, L'Oréal revalorisée
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:33
Arkema : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 51 à 71 EUR.
Bénéteau : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 9 à 8,30 EUR.
L'Oréal : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 360 EUR à 398 EUR.
LVMH : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 695 à 626 EUR.
Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 275 à 290 EUR.
Société Générale : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 53 à 72 EUR.
Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,20 à 7 EUR.
STMicroelectronics : Mizuho Securities maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 29 à 32 USD.
Vinci : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 EUR à 145 EUR.
