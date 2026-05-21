Avis d'analystes France : Goldman Sachs dégrade Eiffage, objectif réduits sur Ubisoft et Elior

Les résultats d'Elior et Ubisoft, publiés hier soir, poussent les analystes à réviser leurs objectifs en baisse. Côté recommandations, Goldman Sachs n'est plus à l'achat sur Eiffage et Oddo passe positif sur Savencia.

BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 105 à 107 EUR.

Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 65 EUR à 59 EUR.

Eiffage : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 148 EUR.

Elior Group : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 2,60 EUR à 2,40 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 2,50 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 72 EUR à 70 EUR.

Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 119 à 125 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 143 à 153 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 145 à 150 EUR. UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 168 à 175 EUR.

Hermès International : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2223,73 EUR à 2152,18 EUR.

Kering : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 266,35 à 253,29 EUR.

LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 560 à 550 EUR.

Savencia : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 62 à 79 EUR.

Stellantis : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 11,20 USD à 7,90 USD (ADR).

Ubisoft : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10 à 7 EUR.