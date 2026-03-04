Avis d'analystes France : du soutien pour Danone, Nexans et Eiffage !
Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 52 EUR à 58 EUR.
Axa : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 45,90 à 48,20 EUR.
Bureau Veritas : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 36 EUR.
Carrefour : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 EUR.
Danone : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 83 EUR.
Dassault Systèmes : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 29 à 20 EUR.
Eiffage : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 145 à 170 EUR.
LVMH : Anchor Securities Stockbrokers passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 643 à 641 EUR.
Nexans : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 132 à 157 EUR.
Publicis Groupe : SSR reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR.
Saint-Gobain : UBS maintient sa recommandation de vendre et réduit l'objectif de cours de 78 EUR à 75 EUR.
Schneider Electric : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 310 EUR.
Teleperformance : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 97 EUR.
Thales : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 284 EUR à 308 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 305 EUR à 300 EUR.
TotalEnergies : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66 à 78 EUR.
