Avis d'analystes France : Berenberg reste positif sur Vusion, BNP et SG revalorisées
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:34
Assystem : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 48 EUR à 46 EUR.
BNP Paribas : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 96 EUR à 103 EUR.
Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 2,40 EUR.
Forvia : Citi passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,50 EUR à 12 EUR.
Lumibird : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 27,20 à 28,30 EUR.
Renault : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 50 EUR.
Robertet : Kempen démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 850 EUR.
Scor : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 EUR.
Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 85 EUR.
Veolia Environnement : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.
Vusion : Berenberg reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 252 à 250 EUR.
