Avis d'analystes du jour : Engie, Technip, GTT, Vallourec... l'énergie à l'honneur
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 08:24
Arkema : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 EUR à 62 EUR.
BNP Paribas : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 106 EUR.
Bouygues : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 EUR.
Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 EUR.
GTT : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 147,50 à 150 EUR.
Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14,50 à 11,50 EUR.
Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 294 à 322 EUR.
Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,20 à 32,60 EUR.
Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19,50 à 20 EUR.
