Avery Dennison en hausse après un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de produits d'emballage Avery Dennison AVY.N ont augmenté de près de 6 % à 173 $ dans les échanges du matin

** Le bénéfice de la société pour le troisième trimestre a dépassé les estimations , grâce à des réductions de coûts et à des augmentations de prix

** AVY affiche un bénéfice ajusté de 2,37 $/action au troisième trimestre, contre une estimation de 2,33 $/action par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires augmente de 1,5% à 2,22 milliards de dollars, en ligne avec les estimations de Wall Street

** Avery s'attend maintenant à un bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 2,35 et 2,45 dollars par action, conformément aux estimations des analystes

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 8,3 % depuis le début de l'année

AVERY DENNISON
NYSE
