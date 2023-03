Aversion au risque sur les marchés d’actions

amundi

Baisse des marchés d'actions, publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, faillite de SVB Financial Group… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les marchés d'actions étaient orientés à la baisse, tirés par les Etats-Unis, tandis que les rendements obligataires l'étaient eux aussi dans un mouvement d'aversion au risque. La semaine a de nouveau été centrée sur les commentaires des banquiers centraux, à commencer par les auditions du président de la Reserve Fédérale, Jérôme Powell, au Sénat américain qui a souligné que la persistance d'une inflation élevée et d'un marché du travail tendu pourraient conduire à de nouvelles hausses de taux directeurs et potentiellement 50 points de base (pbs) lors de la réunion de mars. Cela a mis davantage de pression sur les actions américaines et en particulier sur les Small&Mid-caps, qui ont baissé de plus de 5 %.

De l'autre côté du Pacifique, la Banque du Japon (BoJ) n'a pas modifié ses mesures, malgré des taux d'inflation historiquement élevés. Les investisseurs ne semblent pas convaincus et s'attendent à un changement de politique monétaire au 2ème trimestre et le yen a à peine évolué au cours de la semaine.

Un autre sujet important a été une forte baisse du secteur bancaire aux États-Unis et en Europe, car l'un des principaux prêteurs des entreprises technologiques, SVB Financial Group, a déclaré avoir perdu 2 milliards de dollars en vendant des actifs suite à une baisse plus importante que prévu des dépôts. Les marchés craignent un effet de contagion à travers le secteur bancaire. La volatilité était orientée à la hausse.

Sur le plan macro-économique, l'estimation finale du PIB de la zone euro pour le 4ème trimestre 2022 est ressortie inférieure à la première estimation, confirmant la baisse de la croissance de l'économie européenne. La composition de la croissance a été très faible tandis que l'inflation reste un problème.

Aux États-Unis, le rapport ADP publié mercredi a montré que les entreprises américaines ont créé plus d'emplois que prévu par consensus en février, la demande de main-d'œuvre restant persistante. Il montre que le marché du travail est toujours tendu, la demande continuant de dépasser l'offre de travail. Enfin, le Congrès chinois a déçu les investisseurs ce qui, combiné au commentaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et aux tensions commerciales avec les Etats-Unis, ont fait baisser les actions chinoises de 5% au cours de la semaine.

Les matières premières ont chuté de 4,2% cette semaine, tirées par l'énergie et les métaux de base. Le dollar américain (USD) était sous pression à la fin de la semaine et l'or était légèrement plus fort.

