AVENTADOR (ex ALGREEN) : Aventador annonce la réorganisation de sa direction

Aventador annonce la réorganisation de sa direction

Paris le 25.10.2024 à 08:30

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext-Growth, annonce des changements au sein de sa direction.

Dans le cadre de cette réorganisation, le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 11 octobre 2024 a décidé de réunir les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, en nommant Moniseur Gilles-Emmanuel Trutat, actuel Président du Conseil d'Administration, au poste de Directeur Général de la société. Gilles-Emmanuel Trutat assumera désormais les fonctions de Président-Directeur Général pour une durée indéterminée?.

Madame Laetitia Maffei a été nommée Directrice Générale Déléguée. Dans ce nouveau rôle, elle a pour mission la gestion quotidienne de la société et soutiendra la direction de la société sous la supervision de Gilles-Emmanuel Trutat??.

Renforcement de la cohérence stratégique : En réunissant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, Aventador renforce la cohérence entre la stratégie définie par le Conseil et sa mise en œuvre opérationnelle. Cette structure permettra une prise de décision plus rapide et un alignement étroit des objectifs stratégiques et des opérations quotidiennes??.

Continuité du leadership : La nomination de Gilles-Emmanuel Trutat en tant que Président-Directeur Général garantit une continuité dans la vision et la direction de l'entreprise. Fort de son expérience et de sa connaissance approfondie du secteur et des enjeux de la société, il est idéalement placé pour conduire Aventador vers de nouvelles opportunités de croissance??.

Optimisation des compétences : La répartition des rôles entre la Directrice Générale Déléguée et le Président-Directeur Général permettra de maximiser les compétences de chacun, avec Gilles-Emmanuel Trutat concentré sur la stratégie globale et Laetitia Maffei axée sur les opérations et l'innovation??.

Adaptation à une nouvelle phase de croissance : Ce changement intervient à un moment clé où Aventador entre dans une nouvelle phase de développement, avec une stratégie de diversification et de création de valeur à long terme. Cette nouvelle gouvernance permet à la société de mieux s'adapter à ses ambitions de croissance et d'expansion??.

Aventador (ex-Algreen) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

