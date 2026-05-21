AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 : premiers effets encourageants de la stratégie de diversification

Marseille, le 21 mai 2026. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de produits électroniques (téléphonie mobile, informatique, outillage et matériel électrique) commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er avril 2025 au 31 mars 2026).

Montée en puissance continue des nouvelles catégories de produits

(en millions d'euros) 2024-2025 S1 2025-2026 S2 2025-2026 2025-2026 Chiffre d'affaires 11,0 4,8 5,6 10,4 Dont Téléphonie et accessoires 11,0 3,8 3,6 7,4 Dont Informatique, outillage et équipement pour la maison et le jardin 0,0 1,0 2,0 3,0

L'exercice 2025-2026 constitue une première phase de déploiement des nouvelles activités développées par Avenir Telecom dans le cadre de l'extension de son contrat de licence signé avec Energizer. En effet, après plus d'1 an de préparation méticuleuse pour valider les étapes exigeantes du cahier des spécifications techniques, d'homologation des usines partenaires, de production et de qualification des produits, les premières contributions commerciales de ces nouvelles gammes ont été enregistrées au cours de l'exercice.

En effet, la relative stabilité du chiffre d'affaires annuel, à 10,4 millions d'euros contre 11,0 millions lors de l'exercice précédent, masque une progression séquentielle (5,6 millions d'euros au 2 nd semestre contre 4,8 millions au 1 er semestre) et une profonde mutation des sources de revenus. Là où les gammes de téléphones mobiles ( smartphones et feature phones ) marquent le pas dans un univers toujours plus concurrentiel, l'ensemble des autres gammes, regroupant le matériel informatique, l'outillage et l'équipement pour la maison et le jardin, ont enregistré une progression séquentielle significative au cours de l'exercice. De 1,0 million d'euros de chiffre d'affaires au 1 er semestre 2025-2026, ces gammes, qui n'avaient pas contribué aux ventes au cours de l'exercice 2024-2025, sont montées à 2,0 millions d'euros au 2 nd semestre 2025-2026. Sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026, c'est désormais 30% des revenus qui sont issus des nouvelles offres.

Stratégie commerciale renforcée pour retrouver le chemin de la croissance

Fort de cette phase de transition amorcée, Avenir Telecom entend poursuivre en 2026-2027 le développement commercial des nouvelles gammes pour renouer avec la croissance.

Dans ce cadre, la Société se focalise principalement sur les segments d'entrée et de milieu de gamme, qui concentrent une part significative des volumes sur les marchés de l'électronique grand public. Elle combine des catégories à forte rotation, génératrices de volumes récurrents, et des catégories en développement, identifiées comme des axes de développement à moyen terme.

Pour conquérir ces segments de marché, Avenir Telecom va capitaliser sur ses deux marques :

Energizer® dans l'univers de la téléphonie mobile et des accessoires, du matériel informatique (ordinateurs portables et tablettes) et du matériel d'outillage et d'équipement pour la maison et le jardin , avec un positionnement axé sur la fiabilité, la durabilité et le rapport qualité-prix ;

dans l'univers de la et des accessoires, du (ordinateurs portables et tablettes) et du , avec un positionnement axé sur la fiabilité, la durabilité et le rapport qualité-prix ; Wonder , marque déposée par Avenir Telecom et notamment positionnée sur le matériel de charge nomade (piles, batteries, powerbanks, solutions solaires nomades et dispositifs de stockage d'énergie) ainsi que sur des équipements pour la maison comme des lampes torches.

Cette offre produit est déployée selon une stratégie commerciale adaptée dont les premiers résultats commerciaux ont été visibles au cours des derniers mois :

Dans l'univers informatique, Avenir Telecom a su développer sa présence commerciale dans la vente en ligne avec une entrée dans le Top 10 des marques les plus vendues sur Amazon en France aux côtés des références historiques du marché.

Dans la téléphonie mobile, Avenir Telecom poursuit son positionnement auprès des opérateurs et des distributeurs en les aidant à construire des offres adaptées aux attentes de leurs clients. C'est par cette agilité que le Groupe a été sélectionné comme Partenaire Privilégié par le l'opérateur MTN Group pour la fourniture d'appareils connectés de qualité et abordables sous la marque Energizer® .

. Dans l'univers de l'outillage et du matériel électrique, Avenir Telecom offre la possibilité aux distributeurs B2B et B2C de diversifier leurs offres et de proposer des produits accessibles avec la réassurance de marques puissantes. Ce nouveau positionnement a permis de retrouver une dynamique dans la zone Asie Océanie où le Groupe a réalisé plus de 5% de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de produits électroniques (téléphonie mobile, informatique, outillage et matériel électrique) commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR001400CFI7 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Telecommunications.

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