AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 : Mise en oeuvre d'un plan de performance commerciale pour renouer avec la croissance en 2024-2025 après un exercice de transition

Marseille, le 23 mai 2023 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce son chiffre d'affaires annuel pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024.

(en millions d'euros) 2022-2023 2023-2024 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 23,3 14,1 -39% Dont 1 er semestre 13,6 7,3 -46% Dont 2 nd semestre 9,7 6,8 -30%

Un exercice 2023 de transition

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14,1 millions d'euros en 2023-2024, contre 23,3 millions d'euros un an plus tôt.

Pour rappel, Avenir Telecom a opéré un recentrage temporaire sur les smartphones et les accessoires (impact de -1,8 million d'euros) et a subi en année pleine la forte baisse d'activité de son 1 er client qui a perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent (impact de -2,7 million d'euros).

Par ailleurs, conformément à son plan stratégique de développement, la Société a profondément régénéré son équipe commerciale au cours des deux derniers exercices. L'ancienneté moyenne de la force de vente est ainsi de 4 mois, ce qui ne permet pas encore de mesurer pleinement le potentiel de ces changements.

Le tout a été réalisé dans un contexte de baisse persistante du marché des smartphones qui n'a toutefois pas empêché le Groupe d'améliorer progressivement la tendance entre le 1 er semestre (-46%) et le 2 nd semestre (-30%).

Les alliances au cœur des opportunités de rebond

Pour retrouver le chemin de la croissance, Avenir Telecom compte s'appuyer sur une nouvelle organisation commerciale (voir plus bas) et ses deux alliances stratégiques majeures :

Avec KaiOS, le système d'exploitation dédié aux feature phones soutenu par Google qui donne accès à des dizaines d'applications spécialement optimisées dont Facebook, Google Maps, YouTube et WhatsApp. Déjà partenaires depuis 2019, Avenir Telecom et KaiOS Technologies ont signé en 2023 un accord commercial permettant notamment aux deux groupes de répondre ensemble à des appels d'offres d'opérateurs ou de distributeurs.

Avec Energizer® , dans le cadre du renouvellement de l'accord de licence de marque, initié en 2010 et prolongé jusqu'en 2030, et de son extension aux domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques ( cf. communiqué du 26 février 2024 ). Les nouveaux produits issus de cet accord négocié depuis l'été 2023 seront commercialisés à partir de la rentrée 2024.

Un plan de performance commerciale pour renouer avec la croissance

Pour sécuriser son potentiel de rebond, Avenir Telecom met en œuvre un plan de performance commerciale illustré par :

Un pilotage analytique du développement commercial, supervisé directement par le Comité de Direction, depuis la génération d'opportunités jusqu'à la livraison des produits, afin de maximiser la transformation et de déployer les bonnes pratiques sur l'ensemble des zones géographiques ;

Une politique « grands comptes », pilotée directement par la Direction générale, visant à maximiser les opportunités auprès des clients clés, notamment en France.

Grâce à ce plan d'actions, Avenir Télécom vise un retour à la croissance sur l'exercice 2024, avec une montée en puissance prévue au second semestre, grâce à l'arrivée des nouveaux produits à compter de la rentrée 2024.

Robert Schiano, PDG d'Avenir Telecom, déclare : « Nous sommes conscients que notre performance commerciale 2023 n'est pas à la hauteur des attentes et du potentiel de notre Groupe.

Nous avons donc à cœur de reprendre notre conquête commerciale, aidée en cela par une gamme de produits très largement étendue grâce au partenariat avec Energizer® , une équipe commerciale profondément enrichie et qui doit maintenant démontrer son plein potentiel, et un focus de l'ensemble du Comité de Direction sur cette ambition de rebond. »

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

