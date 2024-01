Avenir de l'emploi dans les magasins Casino: les syndicats s'inquiètent

( AFP / DAMIEN MEYER )

Fin décembre Auchan et Intermarché, enseignes candidates à la reprise des magasins de Casino, ont "pris des engagements" concernant l'emploi auprès de Bruno Le Maire. Mais les syndicats s'interrogent sur l'étendue de ces promesses et s'inquiètent malgré tout de subir une casse sociale.

Trois jours après que Casino a annoncé entrer en "négociations exclusives" avec ses concurrents Auchan et Intermarché pour leur vendre 313 magasins, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire reçoit les prétendants.

"Je leur ai dit: +Ecoutez-moi, je vous demande une seule chose: vous devez préserver l'emploi+. Ils ont pris des engagements et je veillerai à ce que ces engagements soient tenus", explique-t-il alors dans une interview sur Europe 1.

Il n'a pas précisé comment.

Le sujet est sensible car Casino est un important employeur, sous différentes enseignes dont Monoprix ou Franprix, avec au total 50.000 salariés en France à fin 2022, a fortiori dans son bastion de la Loire.

Or les représentants du personnel craignent une forte casse sociale depuis que Casino s'est dit prêt à céder la quasi-totalité de ses magasins grand format - hyper et supermarchés - en raison de la dégradation de sa santé financière. Le chiffre de 6.000 suppressions d'emplois, dans la logistique et les fonctions supports notamment, est avancé.

En outre près de 12.300 emplois seraient concernés par un changement d'enseigne, indique Casino.

- "Sauver le maximum" -

Les candidats à la reprise, qui espèrent boucler les négociations fin janvier, ont promis "un maintien du maximum de collaborateurs dans les points de vente actuels". Comprendre, en creux, pas forcément tous.

Début janvier sur RTL, le président du groupement Les Mousquetaires/Intermarché Thierry Cotillard a réitéré: "l'engagement qu'on a pris, c'est de faire le maximum pour sauver le maximum d'emplois parce qu'on considère que dans la très grande majorité des cas, il y a du potentiel" commercial.

S'il a quelque peu nuancé en disant que "dans certains cas très isolés, il pourrait y avoir des points de vente qui ne soient pas repris", l'affirmation n'en a pas moins fait bondir un fin connaisseur du groupement, qui s'en est ouvert auprès de l'AFP sous couvert d'anonymat.

"Quel engagement peut-il prendre en la matière? Soit il est à la tête d'un groupement de patrons indépendants qui sont seuls maîtres à bord de leur magasin" et décisionnaires en matière de politique sociale, observe-t-il, "et dans ce cas cet engagement n'a aucune valeur. Soit il dit que le holding des Mousquetaires a le pouvoir sur chacune des sociétés" propriétaires de magasins.

Auprès de l'AFP, la communication du groupement a réitéré l'engagement de préserver l'emploi dans l'ensemble des magasins qu'il reprendrait et assure que des embauches ont déjà eu lieu dans certains des points de vente Casino déjà repris.

- "Far-West social" -

En tout cas, les enseignes "peuvent demander à ceux qui prendront les magasins, franchisés, locataires-gérants ou indépendants, de s'engager sur tel ou tel point, à la manière d'une clause sociale", estime Sylvain Macé, secrétaire national de la CFDT Services, qui a mis en place une "cellule de crise" pour accompagner au mieux les salariés concernés par la situation délicate de Casino.

"C'est possible, reste à savoir si les entreprises en auront la volonté. Tout dépendra du contrat qui sera signé avec le repreneur", observe celui qui "souhaite que les salariés puissent négocier des accords de substitution dans les magasins Casino qui vont passer sous enseigne Intermarché", à l'issue d'une période de transition de quinze mois.

Car l'intersyndicale Casino s'inquiète des "conditions sociales qu'il va y avoir dans les magasins rachetés", arguant qu'un "emploi Casino ne vaut pas un emploi Intermarché où c'est le Far-West social", avait indiqué le porte-parole CGT de l'intersyndicale, Jean Pastor, en décembre.

L'affirmation avait fait bondir Les Mousquetaires/Intermarché, qui avaient répondu "respecter les différents accords sociaux et proposer de véritables carrières".

Dans un communiqué vendredi, l'intersyndicale du groupe Casino (FO, CGT, CFDT, UNSA et CFE-CGC) a appelé Thierry Cotillard "à munir ses magasins d'un modèle social exemplaire afin de ne plus être le dernier de la classe", et s'est dit "à sa disposition" pour "le former sur le sujet".