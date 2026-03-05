Avec l'essor des événements en direct, les hôtels indiens profitent de l'économie de l'expérience

Les concerts internationaux et les grands événements sportifs sont en passe de devenir un moteur de croissance pour l'industrie hôtelière indienne, car les jeunes consommateurs privilégient de plus en plus les expériences en direct plutôt que les achats à prix d'or, ont déclaré les directeurs d'hôtels.

De la pop star Dua Lipa au rappeur Ye, les artistes internationaux ajoutent l'Inde à leur calendrier de tournées, remplissant ainsi les chambres d'hôtel, alors que la demande de voyages d'affaires des fournisseurs de services informatiques montre des signes de ralentissement dans un contexte de réduction des dépenses, selon au moins trois dirigeants.

"Nous sommes désormais dans l'économie de l'expérience", a déclaré à Reuters Alan Watts, président de Hilton HLT.N pour la région Asie-Pacifique.

L'effet a été difficile à manquer dans les villes hôtes.

L'année dernière, le concert du groupe de rock britannique Coldplay à Ahmedabad a attiré des dizaines de milliers de fans, faisant du jour du concert le plus chargé de la ville en termes de trafic métropolitain et d'arrivées aériennes et générant environ 70 millions de dollars de gains économiques, selon les données de l'industrie.

"Coldplay a changé la donne en venant en Inde", a déclaré Vijay Dewan, directeur général d'Apeejay Surrendra Park Hotels

APEJ.NS . "Les concerts seront très utiles pour améliorer le taux d'occupation."

Cette dynamique est soutenue par l'expansion rapide du secteur des événements en direct. Selon Mordor Intelligence, le marché indien des événements et des expositions, d'une valeur de 5,69 milliards de dollars, devrait atteindre 9,04 milliards de dollars d'ici 2031.

Les hôtels s'adaptent en conséquence. Lemon Tree Hotels

LEMO.NS , l'une des plus grandes chaînes indiennes à prix moyen, tient davantage compte de la proximité des salles de concert et des stades lorsqu'elle recherche de nouveaux emplacements.

"Cela va devenir de plus en plus important pour tous les acteurs de l'industrie hôtelière", a déclaré Neelendra Singh, directeur général de Lemon Tree Hotels.

Au-delà de la musique, le cricket et d'autres événements sportifs de grande envergure alimentent des pics de demande sur plusieurs jours.

Chaque fois qu'il y a un match de cricket - à Ahmedabad, par exemple - le pic est "phénoménal", a déclaré Nikhil Sharma, directeur général et chef d'exploitation pour l'Asie du Sud chez Radisson Hotel Group.

Mais certains cadres sont plus sceptiques.

"Il faut une programmation événementielle soutenue tout au long de l'année pour qu'elle ait un impact significatif (sur les résultats)," a déclaré Arjun Baljee, président de Royal Orchid Hotels ROYL.NS .