Avancées significatives des opérations de production de l'usine AFYREN NEOXY et livraison des premiers lots

• Fabrication de plusieurs tonnes de produits et premières livraisons aux clients



• Fiabilisation des unités afin de démarrer la production en continu et d’augmenter progressivement les volumes



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « La production et la livraison des premiers lots d’acides organiques biosourcés issus de l’usine AFYREN NEOXY marque une étape importante dans le démarrage industriel d’une première mondiale. Ces réalisations significatives sont le fruit de la mobilisation des équipes d’AFYREN et AFYREN NEOXY dont je salue l’engagement. Je remercie également nos clients, pour leur soutien sans faille à notre projet innovant. Nous allons désormais poursuivre la montée en puissance de notre production afin de répondre aux attentes de nos clients. Face à la demande croissante des industriels pour des alternatives biosourcées disponibles rapidement, nous travaillons en parallèle à l’accroissement de notre capacité de production, notamment à l’international. Nous sommes donc plus que jamais mobilisés pour rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement. »



Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu