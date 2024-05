Avancées importantes dans le programme de R&D d'Oxurion sur l'Atrophie Géographique liée à la DMLA

Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), une entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce aujourd'hui des progrès importants dans son programme préclinique ciblant l'Atrophie Géographique (AG), une forme sévère et peu desservie de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA).



L'équipe préclinique a déjà confirmé le potentiel de plusieurs de ces cibles à travers divers modèles in vitro pertinents. La prochaine étape consiste à continuer la validation in vitro des cibles identifiées restantes et à commencer leur évaluation dans des modèles animaux de l'AG.



À l'avenir, Oxurion prévoit de finaliser la sélection des trois principales cibles au quatrième trimestre de cette année et de lancer le processus de génération de leads, avec l'intention de déposer une demande de brevet début 2025.



Pascal Ghoson, CEO d'Oxurion, partage son enthousiasme : « En allant au-delà des approches traditionnelles axées uniquement sur la voie du complément, notre plateforme a ouvert de nouvelles pistes pour comprendre et traiter la DMLA/AG. Les progrès que nous avons réalisés ouvrent la voie à de nouvelles thérapies sur un marché estimé à 3-6 milliards de dollars d'ici 2028. Ces avancées renforcent notre position pour transformer le traitement des maladies dégénératives de la rétine. »



