Availity, société d'informatique de santé, va tripler son personnel technique en Inde d'ici à la fin de l'année 2026

La société américaine d'informatique de santé Availity va plus que tripler les effectifs de son centre technologique indien d'ici fin 2026, a déclaré une haute responsable à Reuters, dans le but de répondre aux pressions sur les coûts dans le système de santé américain et d'étendre ses capacités technologiques en Inde.

La société élargira son centre de compétences de Bengaluru, visant une augmentation des effectifs de 250 à 400 d'ici fin 2025, et à 800 d'ici fin 2026, a déclaré la directrice de l'exploitation Sean Keneally.

Availity, le réseau d'information sur les soins de santé soutenu par Novo Holdings, relie les payeurs, les assureurs et les hôpitaux. Novo Holdings est l'actionnaire majoritaire du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le centre indien d'Availity s'occupe actuellement de l'ingénierie des produits, de l'infrastructure et de certaines fonctions de back-office, et il est appelé à se développer dans les domaines de la technologie, des produits, des opérations et de l'entreprise, a déclaré Mme Keneally.

Les centres de compétences mondiaux (CCG) en Inde, autrefois considérés comme des centres d'externalisation à faible coût, gèrent aujourd'hui les opérations, les finances, la recherche et le développement pour leurs sociétés mères.

L'expansion d'Availity en Inde intervient alors que les modèles de remboursement et de couverture évoluent dans le système de santé américain. L'entreprise estime que cette initiative est opportune, car les payeurs américains subissent la pression financière des réductions de remboursement et de couverture.

Selon Mme Keneally, la baisse des taux de remboursement de Medicare et de Medicaid a rendu les soins "presque inabordables" pour les prestataires de soins de santé, ce qui laisse à ses clients des budgets limités pour l'innovation.

"Nous sommes très opportunistes en ce moment, car nous les aidons à surmonter les difficultés financières qu'ils rencontrent", a-t-elle déclaré, ajoutant que les clients recherchent des solutions technologiques pour résoudre leurs problèmes.

Mme Keneally a indiqué que plusieurs des principaux clients d'Availity exploitent également des CCG en Inde, et que son centre indien collaborera directement avec ces équipes locales.