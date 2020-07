Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autriche-Port du masque obligatoire dans les supermarchés et banques Reuters • 21/07/2020 à 16:17









VIENNE, 21 juillet (Reuters) - L'Autriche va rendre de nouveau obligatoire le port du masque dans les supermarchés, les banques et les bureaux de poste en raison d'une flambée épidémique liée au nouveau coronavirus, a déclaré mardi le chancelier Sebastian Kurz. "Dans la vie de tous les jours, il y a des lieux qu'on ne peut éviter comme le supermarché, la banque et la poste. Nous avons donc décidé de rendre les masques à nouveau obligatoires dans ces lieux", a déclaré le chancelier autrichien lors d'une conférence de presse. Des restrictions seront imposées pendant les services religieux et les églises seront fermées en cas de test de dépistage positif, a ajouté Sebastian Kurz. Les tests requis pour les voyageurs en provenance des Balkans seront durcis et le contrôle des mesures de quarantaine sera renforcé, a par ailleurs indiqué le chancelier, qui note une hausse des cas importés de contamination en provenance de cette région. L'Autriche a rouvert ses frontières à l'est le 15 juin dans la foulée de la levée progressive du confinement instaurée à la mi-mars pour enrayer la propagation du virus. Les masques étaient déjà obligatoires dans les transports, les hôpitaux, les pharmacies et les salons de coiffure. Les nouveaux cas quotidiens de contamination, qui étaient inférieurs à 50 en mai et en juin, ont grimpé à environ 100 au cours des trois dernières semaines. (Francois Murphy; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

