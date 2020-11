Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autriche-Fusillade "terroriste" à Vienne, des suspects en fuite Reuters • 02/11/2020 à 23:56









(Avec Kurz, Nehammer) VIENNE, 2 novembre (Reuters) - Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées lundi soir lors d'une fusillade près de la synagogue de Vienne, la capitale autrichienne, qualifiée de "répugnante attaque terroriste" par le chancelier Sebastian Kurz. L'attaque a impliqué plusieurs assaillants qui sont "en fuite et lourdement armés", traqués par la police, a déclaré le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer. "Plusieurs unités des forces spéciales recherchent actuellement les terroristes présumés", a-t-il dit. "Je ne limite pas cela à la région de Vienne car ils sont mobiles", a-t-il ajouté sur l'antenne de la chaîne ORF, exhortant les habitants à rester enfermés chez eux jusqu'à nouvel ordre. "Nous affrontons actuellement des heures difficiles", a de son côté écrit sur Twitter le chancelier Sebastian Kurz. "Je voudrais remercier toutes nos forces d'urgence qui risquent leurs vies pour notre sécurité, en particulier aujourd'hui. Notre police prendra des mesures décisives contre les auteurs de cette répugnante attaque terroriste." L'attaque a impliqué plusieurs assaillants et visé six lieux distincts, tous situés à proximité immédiate de la grande synagogue de Vienne, a déclaré la police sur Twitter. Une grande partie du centre-ville a été bouclée par les forces de l'ordre. "Des coups de feu tirés dans l'Innere Stadt (la vieille ville) - il y a des blessés - TENEZ VOUS À DISTANCE de tous les lieux publics ou transports publics" a averti en début de soirée la police sur Twitter. "Malheureusement, il y a plusieurs blessés, probablement aussi des morts", a dit par la suite Karl Nehammer sur ORF. Selon un porte-parole des services ambulanciers, l'attaque a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le maire de Vienne, Michael Ludwig, a déclaré à l'antenne d'ORF TV que 15 personnes avaient été hospitalisées et que sept d'entre elles étaient dans un état grave. L'agence de presse APA rapporte pour sa part qu'un des suspects a été tué ainsi qu'un passant. Un policier figure parmi les blessés, a-t-elle ajouté. Oskar Deutsch, chef de la communauté juive d'Autriche, a déclaré ignorer si la synagogue de Vienne avait été la cible d'une attaque, ajoutant que le lieu de culte, ainsi que les bureaux attenants, étaient fermés au moment de la fusillade. "NOUS, FRANÇAIS, PARTAGEONS LE CHOC ET LA PEINE DES AUTRICHIENS" - MACRON Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, dont Reuters n'a pu vérifier l'authenticité dans l'immédiat, ont montré les images d'un homme armé courant dans une rue pavée en criant et en tirant des coups de feu. La police a demandé à la population de ne pas partager de photos ni de vidéos sur internet. En 1981, deux personnes avaient été tuées et 18 autres blessées lors d'une attaque perpétrée par deux Palestiniens devant la même synagogue. En 1985, un Palestinien avait attaqué l'aéroport de Vienne à l'aide de grenades et de fusils d'assaut, tuant trois personnes. En août dernier, les autorités autrichiennes ont arrêté un réfugié syrien de 31 ans soupçonné d'avoir préparé une attaque contre le chef de la communauté juive de Graz, la deuxième ville du pays. Ces dernières années, l'Autriche a été épargnée par des attentats de grande ampleur comme ceux qu'ont pu connaître la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. "Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire", a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. "Nous ne céderons rien", a ajouté le président français, reprenant l'expression qu'il avait employée après l'attaque contre la basilique Notre-Dame de Nice qui a fait trois morts jeudi dernier. (Francois Murphy, avec Michael Shields et Silke Koltrowitz à Berlin, et Andrea Shalal à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.