AutoZone en baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations

9 décembre - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N ont baissé de 3 % à 3 635 $ après que les résultats du premier trimestre aient manqué les estimations de revenus et de bénéfices

** La société affiche des ventes de 4,63 milliards de dollars au 1er trimestre, inférieures à l'estimation des analystes de 4,64 milliards de dollars

** BPA de 31,04 $ au 1er trimestre, inférieur à l'estimation de 32,51 $, reflétant l'augmentation des dépenses d'exploitation

** 26 des 29 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois la considèrent comme "conservée"; PT médian à 4 700 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 12,76 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance