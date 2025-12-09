 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,91
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AutoZone en baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N ont baissé de 3 % à 3 635 $ après que les résultats du premier trimestre aient manqué les estimations de revenus et de bénéfices

** La société affiche des ventes de 4,63 milliards de dollars au 1er trimestre, inférieures à l'estimation des analystes de 4,64 milliards de dollars

** BPA de 31,04 $ au 1er trimestre, inférieur à l'estimation de 32,51 $, reflétant l'augmentation des dépenses d'exploitation

** 26 des 29 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois la considèrent comme "conservée"; PT médian à 4 700 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 12,76 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

AUTOZONE
3 651,710 USD NYSE -3,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank