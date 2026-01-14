 Aller au contenu principal
Autoneum dévisse sur une dégradation de broker
14/01/2026

Autoneum dévisse de 9% à Zurich, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 190 à 175 francs suisses sur le titre de ce spécialiste des solutions acoustiques et de gestion thermique pour véhicules.

"Après une année solide pour le cours de l'action en 2025, nous devenons plus prudents quant aux perspectives pour 2026 et constatons un potentiel de hausse limité à partir de maintenant", explique le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées

AUTONEUM HLDG
154,200 CHF Swiss EBS Stocks -9,51%
