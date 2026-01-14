Autoneum dévisse sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:47
"Après une année solide pour le cours de l'action en 2025, nous devenons plus prudents quant aux perspectives pour 2026 et constatons un potentiel de hausse limité à partir de maintenant", explique le broker dans le résumé de sa note de recherche.
Valeurs associées
|154,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-9,51%
