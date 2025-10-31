AutoNation annonce un programme de rachat d'actions supplémentaire d'un milliard de dollars

31 octobre - ** Les actions du distributeur automobile AutoNation AN.N augmentent de près de 1 % à environ 197,5 $ dans les premiers échanges

** AN annonce un programme de rachat d'actions supplémentaire de 1 milliard de dollars

** Grâce à la génération constante de flux de trésorerie, la société peut soutenir les investissements stratégiques dans la croissance et le rendement pour les actionnaires - Mike Manley, directeur général

** La société a racheté 3 millions d'actions pour un prix d'achat total de 576 millions de dollars, soit 189 dollars par action depuis le début de l'année

** AN a 36 millions d'actions en circulation au 30 octobre 2025

** Sept des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et six comme "conservée"; leur prévision médiane est de 225 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 16,3 % depuis le début de l'année