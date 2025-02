Automobile: Tesla perd des parts de marché en Allemagne

L'usine Tesla de Gruenheide près de Berlin ( AFP / ODD ANDERSEN )

Le constructeur américain Tesla a continué à perdre du terrain en janvier sur le marché automobile allemand dans un contexte difficile pour les producteurs de véhicules électriques, accentué par les polémiques entourant Elon Musk, le patron du contructeur américain.

Les voitures Tesla, exclusivement électriques, s'y sont écoulées à seulement 1.277 exemplaires en janvier, en chute de près de 60% sur un an, a indiqué mercredi l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Les ventes de Tesla en Allemagne reculent depuis plus d'un an, reflétant les difficultés du marché des voitures électriques, notamment dues à l'arrêt des bonus à l'achat et l'inflation.

En janvier toutefois, la baisse contraste avec le rebond du marché de l'électrique, dont les immatriculations ont augementé de 53,5% sur un an, avec 34.498 unités vendues.

Les Tesla n'ont représenté que 3,7% du marché des voitures électriques allemand. C'est loin de leur part de marché moyenne en 2024, proche de 10%.

Les critiques se sont multipliées ces dernières semaines à l'encontre du patron de Tesla, qui affiche ouvertement son soutien à l'extrême droite allemande, s'immisçant dans la campagne pour les élections fédérales du 23 février prochain.

Tesla a implanté près de Berlin sa seule usine européenne produisant la Model Y et le Model 3. Fin janvier, des activistes allemands ont revendiqué avoir projeté sur la façade de l'usine, pour le dénoncer, le salut polémique d'Elon Musk effectué lors d'un meeting de Donald Trump et interprété par certains comme un salut nazi.

"Personne ne veut être associé au comportement de Musk", explique à l'AFP Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile en Allemagne. Or la marque et son patron sont "presque indissociables", ajoute-t-il.

Le marché des voitures électriques souffre depuis plus d'un an de l'inflation et du manque de modèles d'entrée de gamme, les modèles existants étant en moyenne plus chers que les thermiques.

Son rebond en janvier sur un an est relatif: il est dû au faible niveau des ventes d'électriques en janvier de l'année dernière en Allemagne, après l'expiration des subventions gouvernementales en décembre 2023.

Toutefois, le segment électrique devrait se redresser en 2025, les constructeurs étant contraints d'accélérer leur virage électrique et de baisser leurs prix pour éviter les amendes dues aux émissions excessives de leurs flottes, depuis le durcissement des objectifs d'émissions carbone imposé par l'Union européenne en 2025.