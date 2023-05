Automobile: Parot publie un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 17,6% en comparable

(AOF) - Le Groupe Parot, acteur français de la distribution automobile, publie son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 qui s’établit à 102,6 millions d'euros, en croissance de 12,8% et de 17,6% en comparable. Parot « demeure confiant sur ses perspectives 2023 » alors que les carnets de commandes VN (véhicules neufs) restent à un niveau élevé, « même si la dynamique commandes est moindre qu’en 2022 et rend plus difficile la visibilité sur la toute fin d’année 2023 et le début de l’année 2024 ».

Dans un marché VN à en hausse de 10,1% en immatriculations à fin mars 2023, les volumes de ventes ressortent en hausse de 18,6% en comparable sur la période. Le chiffre d'affaires progresse quant à lui de 9,6%, et de 24,9% en comparable.

Concernant l'activité VO (véhicules d'occasion), le chiffre d'affaires progresse de 7,1% en comparable, bénéficiant d'un effet prix positif alors que le volume recule de 6,5% en comparable. La baisse de volume étant plus marquée sur les VO de moins de deux ans, elle impacte plus particulièrement l'activité de négoce BtoB du Groupe, le chiffre d'affaires VO Retail affichant lui une hausse de 21,4% et même 32,2% en comparable.

