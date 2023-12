Automobile: les ventes ont augmenté de 17% dans l'UE sur les neuf premiers mois de 2023

(AOF) - Les ventes de voitures dans l'union européenne ont bondi de près de 17 % au cours des trois premiers trimestres de 2023, et la croissance annuelle est attendue à 12 %. C’est ce qu’affirme l’Acea qui rassemble les constructeurs européens, précisant que les ventes de voitures dans l’UE devraient augmenter de 2,5 % en 2024. Les ventes de voitures électriques à batterie ont pour leur part progressé de 55 % au cours des trois premiers trimestres de 2023, de sorte que leur part de marché devrait atteindre 14,5 % d'ici fin 2023.

Les ventes de voitures au Japon et aux États-Unis ont connu une croissance robuste au cours des trois premiers trimestres de 2023, avec respectivement près de 18 % et de plus de 15 %. À l'inverse, le marché automobile chinois a stagné au cours des trois premiers trimestres de 2023, avec une croissance nominale de 0,2 %. À l'échelle mondiale, les ventes de voitures ont augmenté de près de 9 % au cours des trois premiers trimestres de 2023.