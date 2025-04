Automobile: le salon de Shanghai, symbole de la nouvelle donne mondiale malgré la tempête douanière

information fournie par Reuters • 22.04.2025 • 23:49 •

par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se sont montrés plus actifs après la publication d'un éventail de résultats trimestriels solides et des signaux laissant entrevoir une désescalade des tensions commerciales ... Lire la suite