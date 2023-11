Automobile: General Motors va choyer ses actionnaires après la grève

Le constructeur américain General Motors va augmenter les dividendes et engager un plan de rachat d'actions massif, malgré une perte de 1,1 milliard de dollars liée à une grève inédite, a-t-il annoncé mercredi.

( AFP / MANDEL NGAN )

Le mastodonte, qui avait retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année fin octobre en raison des incertitudes liées à cette grève de six semaines, a indiqué dans un communiqué tabler sur un bénéfice net compris entre 9,1 et 9,7 milliards de dollars en 2023, contre un bénéfice attendu initialement entre 9,3 et 10,7 milliards de dollars.

Les prévisions rétablies incluent un impact estimé à 1,1 milliard de dollars pour la grève menée à l'appel du syndicat UAW (United Auto Workers), principalement dû à la perte de production, précise-t-il.

Le bénéfice par action a également été revu légèrement à la baisse, puisque le groupe table sur une fourchette comprise entre 6,52 à 7,02 dollars (contre 6,54 à 7,54 dollars annoncés auparavant).

En dépit de l'impact de la grève, GM annonce lancer un programme de rachat d'actions accéléré de 10 milliards de dollars. Il indique aussi son intention d'augmenter le dividende de 33%.

Les nouvelles conventions collectives des trois grands constructeurs automobiles américains Ford, Stellantis et General Motors ont été approuvées le 20 novembre par les employés syndiqués auprès de l'UAW, après une grève historique.

De trois usines employant 12.700 syndiqués au lancement de la grève le 15 septembre, les débrayages ont pris de l'ampleur au fil des semaines jusqu'à mobiliser plus de 45.000 des 146.000 membres de l'UAW travaillant pour les "Big Three" de Détroit.

Les accords conclus chez GM prévoient une hausse du salaire de base de 25% sur les quatre ans de la convention collective, des mesures d'ajustement au coût de la vie ou encore des avantages sociaux.