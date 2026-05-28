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Autodesk revoit ses prévisions annuelles à la hausse et signe un accord de 3,6 milliards de dollars pour le rachat de MaintainX
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les résultats trimestriels aux paragraphes 5 à 9)

Autodesk ADSK.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel et a annoncé avoir signé un accord de 3,6 milliards de dollars pour racheter la société de logiciels de maintenance et d'exploitation MaintainX.

La croissance d'Autodesk est soutenue par une demande soutenue sur les marchés de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, ainsi que par l'adoption continue des logiciels de la société pour gérer des flux de travail complexes de conception et de construction.

“Notre objectif avec MaintainX est d'apporter une expertise opérationnelle approfondie, des données contextuelles et des flux de travail qui renforcent notre capacité à utiliser l'IA pour faire converger les mondes numérique et physique,” a déclaré Andrew Anagnost, directeur général d'Autodesk.

Autodesk prévoit de financer la transaction à l'aide d'une combinaison de trésorerie disponible et de financement par emprunt. La transaction devrait être finalisée plus tard au cours de cet exercice fiscal.

MaintainX prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires récurrent annualisé (ARR) supérieur à 135 millions de dollars pour 2026.

L'action Autodesk a reculé d'environ 3% en séance prolongée.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 8,16 et 8,22 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 8,10 à 8,17 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel ajusté par action devrait s'établir entre 12,40 et 12,65 dollars, dépassant ses prévisions antérieures de 12,29 à 12,56 dollars.

Autodesk a annoncé un chiffre d'affaires total de 1,93 milliard de dollars pour le premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,89 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 2,99 dollars par action, dépassant les estimations de 2,84 dollars par action.

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