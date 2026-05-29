Autodesk recule malgré un trimestre solide et un pari plus offensif dans l'IA industrielle

Autodesk, spécialiste américain des logiciels de conception, d'ingénierie et de construction assistée par ordinateur, a reculé d'environ 4% au lendemain de sa publication trimestrielle malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Le groupe incontournable dans les flux de travail des architectes, ingénieurs, industriels et studios de création, a publié un chiffre d'affaires de 1,93 MdsUSD au premier trimestre de son exercice 2027, en hausse de 18% sur un an, contre 1,89 MdsUSD attendu par le consensus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,99 USD, également au-dessus des attentes.

Si le trimestre confirme la solidité du modèle d'abonnement et la bonne tenue des marchés finaux, la réaction du marché reflète plusieurs éléments de prudence. Autodesk continue d'intégrer dans ses perspectives un risque de perturbation lié à sa réorganisation commerciale, ce qui suggère que la productivité des équipes de vente et la conversion du pipeline restent des points de vigilance. Par ailleurs, les obligations de performance restantes (RPO), qui correspondent aux revenus contractés mais pas encore reconnus, n'ont progressé que de 9% sur un an, contre 20% au trimestre précédent, tandis que les RPO courants ont augmenté de 18%.

Dans un secteur du logiciel où les investisseurs réclament désormais des preuves plus tangibles de monétisation de l'intelligence artificielle, Autodesk cherche aussi à élargir son terrain de jeu. Le groupe a annoncé le rachat de MaintainX pour environ 3,6 MdsUSD en numéraire afin de se renforcer dans les logiciels d'exploitation et de maintenance. Cette acquisition doit lui permettre de connecter conception, production, jumeaux numériques et données opérationnelles, mais son prix élevé et le recours à de la dette ajoutent une couche d'exécution à surveiller.