Autodesk : HSBC relève son conseil
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 16:25
Le broker est ainsi passer du PE (cours sur BPA) cible au PEG (PE rapporté à la croissance) cible, 'compte tenu des signes de plus en plus nombreux qu'Autodesk est bien placé monétiser l'IA et est susceptible de voir ses marges augmenter'.
Ainsi, si le titre se traite selon lui à un PE 2026 de 26,6 fois, en ligne avec la médiane du secteur de 26,9 fois, HSBC estime une prime 'justifiée' car il prévoit une croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 16,7% pour Autodesk, contre 10 à 15% pour le secteur.
Valeurs associées
|318,6550 USD
|NASDAQ
|+0,31%
