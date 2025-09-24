Aurubis démarre la production d'une usine de recyclage de cuivre aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aurubis AG NAFG.DE , le plus grand producteur de cuivre d'Europe, a déclaré mercredi qu'il avait commencé la production dans sa nouvelle usine américaine de recyclage des métaux à Richmond en Géorgie.

L'usine réduira la nécessité d'importer des métaux américains, et la production devrait atteindre sa pleine capacité au cours du premier semestre 2026, a déclaré Aurubis.

Avec un investissement d'environ 800 millions de dollars, l'usine traitera chaque année jusqu'à 180 000 tonnes de matériaux de recyclage de déchets complexes, y compris des circuits imprimés, des câbles en cuivre et d'autres produits contenant des métaux.

La production comprendra 70 000 tonnes de cuivre blister de haute qualité, d'une pureté de 98 à 99 %, ainsi que du nickel, de l'étain et des métaux précieux.

"Nous avons l'intention de vendre le cuivre principalement à des clients américains", a déclaré un porte-parole d'Aurubis. "Cela nous permettra de répondre à la demande croissante de métaux stratégiques tels que le cuivre aux États-Unis et ailleurs."

La demande de cuivre aux États-Unis s'élève actuellement à environ 1,8 million de tonnes par an, dont près de la moitié est importée. L'usine de Richmond constituera une méthode rapide pour réduire les importations, a déclaré Aurubis.

Le cuivre blister produit par Aurubis Richmond peut également être transformé en cuivre de haute pureté et en produits de cuivre dans le réseau international de fonderie d'Aurubis en Europe.

Toralf Haag, directeur général d'Aurubis, a déclaré que l'entreprise pourrait envisager d'autres projets aux États-Unis.

"Grâce à la grande disponibilité des matériaux de recyclage et aux bonnes conditions locales, le marché américain offre à Aurubis des perspectives attrayantes que nous continuerons à examiner de près à l'avenir", a déclaré M. Haag.