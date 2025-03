Elle affichait plus de 4,3 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin 2024, dont 2,5 milliards d'euros en asset management.

La société de gestion indépendante explique qu'elle " entend poursuivre son développement en combinant croissance organique et externe, notamment par le renforcement de son expertise en gestion actions ".

(AOF) - Auris Gestion cible 5,5 milliards d'euros d'encours d’ici fin 2025, dont 3,5 milliards d'euros en asset management, sachant que la société va finaliser l’acquisition d’une nouvelle société de gestion, dont l’encours est supérieur à 500 millions d'euros. Le rachat de cette société possédant des fonds actions, mixtes et obligataires est en cours d’instruction par l’autorité des marchés financiers. Parallèlement, Auris Gestion vise une collecte organique de 400 millions en gestion d’actifs cette année.

Auris Gestion va acheter une société de gestion affichant un encours de plus de 500 millions

