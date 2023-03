Auris Gestion lance un fonds obligataire à échéance

(NEWSManagers.com) - Auris Gestion a annoncé ce 9 mars le lancement du fonds à échéance « Rendement Sélection 2027 », un OPCVM de droit français assorti d’une maturité de 5 ans. La stratégie se veut « plus défensi[ve] que la plupart des autres fonds à échéance sur le marché », tout en visant une performance annuelle nette de frais de 5%, indique Sébastien Grasset, membre du directoire et directeur du pôle Asset Management.La stratégie est construite sur trois pilliers : - un minimum de 50% de l’actif net investis en obligations investment grade, avec une notation moyenne cible du portefeuille de BB+,- une exclusion des obligations hybrides corporates et des contingent convertible bonds («CoCos»),- une forte diversification aussi bien en matière de lignes (50 minimum) que d’émetteurs, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE (principalement en Europe).La période de souscription est ouverte jusqu'à la fin août 2023, avec une possible extension de trois mois.