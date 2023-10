Auris Gestion lance Hope 2029

(AOF) - Auris Gestion lance le fonds « Hope 2029 » (High Opportunities Private Equity 2029), fonds de secondaire Small & Mid Market intervenant sur les segments du capital développement et du capital transmission. Avec un montant minimum d’investissement de 100 000 euros, Hope 2029 offre un accès à une approche d’investissement institutionnelle, et ce, notamment au bénéfice des clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family Offices.

Auris Gestion a sélectionné Flexstone Partners à qui elle a confié un cahier des charges favorisant la diversification sectorielle et géographique, avec un accès aux marchés français, d'Europe du Nord et américains. Une quinzaine de fonds de Private Equity seront ainsi sélectionnés afin de permettre la meilleure maîtrise possible du couple rendement/risque. Cette approche d'investissement sur le marché secondaire des fonds de Private Equity permettra de réduire substantiellement la courbe en J.

Le fonds a pour objectif de racheter au secondaire des positions en fonds de Private Equity détenues notamment par des institutionnels qui se retrouvent contraints à céder certains de leurs investissements pour des raisons purement réglementaires (notamment pour assurer l'équilibre entre actifs cotés et non cotés dans leur bilan).

" Ces ' vendeurs forcés ' sont ainsi conduits à accepter une décote significative de l'ordre de 20% dans les circonstances actuelles de marché ce qui devrait permettre au fonds de maximiser, sur une durée limitée (5 ans prorogeables de 2 fois 1 an), le multiple sur le capital investi avec un objectif de x1,6 net ", explique la société de gestion.

En outre, Hope 2029 intégrera des critères ESG tout au long du processus d'investissement fondé sur une méthodologie propriétaire développée par Flexstone Partners.

La période de commercialisation de ce fonds devrait être d'une période de 6 mois.