AURES TECHNOLOGIES : REPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Mardi 25 juin 2024

Report de l'Assemblée générale annuelle

La Société informe ses actionnaires qu'elle n'a pas été en mesure de diffuser dans les délais légaux l'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée générale initialement prévue le 28 juin 2024.

Dans ces conditions, le Conseil d'administration a décidé de reporter cette Assemblée générale et de la convoquer avec le même ordre du jour le 11 juillet 2024 à 10h30 à l'hôtel Novotel Evry Courcouronnes – 3, rue de la Mare Neuve – 91080 COURCOURONNES France.

Une requête en vue d'obtenir la prorogation du délai de 6 mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale d'approbation des comptes, a été déposée auprès du Président du Tribunal de commerce.

Les avis de convocation de l'assemblée devraient être publiés le 26 juin 2024 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) et dans un journal d'annonces légales.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com