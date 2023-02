AURES TECHNOLOGIES : CHIFFRE D'AFFAIRES 2022

Vendredi 24 février 2023

Chiffre d'affaires 2022 légèrement supérieur aux attentes du Groupe : 103,5 m€ en progression de 3,82%.

Dans un contexte mondial 2022 où la crise des composants électroniques et les difficultés de la chaîne d'approvisionnements ont pénalisé l'ensemble des acteurs du POS, le Groupe AURES enregistre une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel.

Cette dernière a été portée par la France, le Royaume-Uni, l'Australie et les Etats-Unis (hors RTG).

L'activité de l'entité de services américaine RTG (qui se doit de fournir l'entièreté des produits lors des déploiements chez les clients) a été plus fortement pénalisée par les difficultés d'approvisionnement alors la majorité des achats concerne des produits hors groupe.

L'activité en Allemagne a été pénalisée par les difficultés d'approvisionnement et par le contrecoup du fort chiffre d'affaires lié à la mise en place de la nouvelle réglementation fiscale relative à la fraude à la TVA en 2021.

Evolution du chiffre d'affaires par entités du Groupe :

Australie : 9 625 K€ + 20,58 % (+16,18 % en monnaie locale)

Allemagne : 11 432 K€ - 19,71 %

Etats Unis : 8 657 K€ + 15,34 % (+3,34 % en monnaie locale)

France : 27 818 K€ + 17,00 %

UK : 11 795 K€ + 20,25 % ( +18,94 % en monnaie locale)

RTG : 32 545 K€ - 5,37 % (- 16,04 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 1 594 K€ - 18,45 %

Chiffre d'affaires consolidé

( K€) (*) 2022 2021 Variation Variation à taux de change constant 1er trimestre 25 012 25 112 -0,40 % -3,45 % 2 ème trimestre 26 291 26 164 + 0,49 % -4,51 % 3 ème trimestre 28 239 25 046 +12,91 % +5,51 % 4 ème trimestre 23 919 23 335 +2,50 % -2,26 % Cumul annuel 103 465 99 656 +3,82 % -1,19 %

(*) données non auditées

Perspectives

L'évolution de la situation économique mondiale et les incertitudes liées à l'inflation et la crise énergétique pèsent sur le pouvoir d'achat et impactent les secteurs du retail, clients du Groupe.

A court terme, toute prévision est hasardeuse.

Si les perspectives de l'évolution de l'économie mondiale se confirment d'ici fin 2023 (baisse de l'inflation, évolution favorable de la crise énergétique ….), le Groupe pourrait se fixer pour objectif de renouer avec la croissance en 2023.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

