AUPLATA MINING GROUP : Résultats du 3ème trimestre 2019 de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), filiale marocaine d'Auplata Mining Group

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait état des indicateurs d'activité du 3ème trimestre 2019 de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dont elle détient une participation indirecte.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 s'élève à 11,8 M€1, contre 4,9 M€ à la même période l'année précédente, en raison essentiellement de l'avance réalisée sur le programme des ventes. L'activité est ainsi en augmentation de +141%2 sur le trimestre.

En conséquence, le chiffre d'affaires à neuf mois à fin septembre 2019 s'établit à 35 M€, en progression de +13% par rapport à la même période en 2018, et ce malgré la baisse des cours des métaux de base sur la période : -15% pour le plomb et -14% pour le zinc.

Investissements

Les investissements s'élèvent à 4,1 M€ en 2019 à fin septembre, en grande partie liés à la construction du nouveau puit sur le site principal d'exploitation d'Ighrem Aoussar de la mine de Tighza.

La baisse de -24% des investissements à fin septembre 2019 s'explique par l'acquisition de la machine d'extraction pour le creusement du nouveau puit au début de l'année 2018 pour un montant de 1,9 M€.

Endettement

L'endettement moyen et long terme a été ramené à 14,6 M€ à la suite du remboursement de deux échéances BERD.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

1 Les chiffres en euros sont convertis au taux moyen EUR/MAD de l'année considéré. 2018 : 11,0631 | 2019 : 10,8047

2 Les variations sont calculées sur une base en euros