AUPLATA MINING GROUP : ERRATUM - Point de situation mensuel sur la production et l'exploration au mois de janvier 2022

CORRECTIF - Dans le paragraphe MAROC, les chiffres de Concentré de Zinc et de Plomb ont été inversés dans le communiqué de presse publié le 01/03/2022 à 08h00. Le communiqué de presse a été modifié en conséquence ci-dessous.

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), fait un point de situation sur la production du groupe au mois de janvier 2022 en Guyane française, au Pérou et au Maroc, ainsi qu'une actualisation de sa campagne d'exploration en Guyane française et au Pérou.

GUYANE FRANÇAISE

Les conditions suspensives mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2021 (lire le communiqué de presse du 31 décembre 2021 - cliquez ici ) ayant été levées en février 2022 (lire le communiqué de presse du 21 février 2022 - cliquez ici ) , il n'y a pas eu de production en janvier 2022 en Guyane française.

PÉROU

Janvier 2022 Total 2022 Minerai traité (en tonnes) 11 501 11 501 Concentré de Zinc (en tonnes) 997 997 Concentré de Plomb (en tonnes) 422 422 Concentré de Cuivre (en tonnes) 41 41

MAROC

Janvier 2022 Total 2022 Minerai traité (en tonnes) 28 660 28 660 Concentré de Zinc (en tonnes) 215 215 Concentré de Plomb (en tonnes) 2 020 2 020

EXPLORATION EN GUYANE FRANCAISE

L'évaluation économique préliminaire du gisement "César" va débuter cette année avec les travaux suivants :

Forages de ressources et de définition ;

Analyse géostatistique ;

Design de la mine et métallurgie ;

Infrastructures nécessaires au démarrage ;

Analyse économique

Ces travaux se poursuivront avec une étude de faisabilité qui devrait se terminer en fin d'année 2022 et qui pourrait alors permettre un développement de la mine en 2023.

L'exploration se poursuivra cette année sur "Couriège" avec la préparation de la campagne de forage et la 3 ème campagne de géophysique IP-MAG.

Cette campagne a pour principal objectif de circonscrire un couloir minéralisé de plus de 3 Km sur l'axe "Dieu-Merci" -"Couriège".

EXPLORATION AU PÉROU

Dans la mine "El Santo", un total, 1 865 échantillons ont été prélevés, dont 1 026 sont des échantillons primaires et 376 des échantillons de contrôle QAQC (Assurance de la Qualité et du Contrôle de la Qualité). Ces échantillons vont du sondage DDH-ES-21-001 au DDH-ES-21-015.

DDH-ES-21-003 : Veine "El Angel" 102,15 - 105,20 m. (2.64 m d'épaisseur) @ 0,04 g Au / t, 2,39 Oz Ag / t, 0,23% Cu, 5,96% Pb et 3,73% Zn.

DDH-ES-21-003 : 121,00 - 123,00 m. (1,73 m. d'épaisseur) @ 0,01 g Au/t, 2,56 Oz Ag/t, 0,83% Cu, 4,19% Pb et 12,20% Zn.

DDH-ES-21-015

"Sandra 104", permis adjacent de la Mine "El Santo" (Sandra 105), 213 ha ont été cartographiés sur un programme initial de 187 ha. Plusieurs structures ont été identifiées, une géochimie de surface a été réalisée et une campagne IP-MAG de la zone a été réalisée.

À "San Miguel", les forages diamantés ont mis à jour en profondeur une altération de séricite avec des veinules sulfurés (Tetrahedrite, Galena, Sphalerite, Chalcopyrite, Pyrite) avec présence également de Molybdène. Ces veines indiquent une gradation vers un système profond de type porphyre.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

