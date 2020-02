AUPLATA MINING GROUP : Éligibilité des titres AMG au dispositif PEA PME-ETI - Point d'avancement des opérations au 13 février

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif du PEA PME-ETI.

Le b) du 2. de l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 24 mai 2019, fixe les conditions d'éligibilité des société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces conditions, cumulatives, sont les suivantes :

Une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros à la clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédent l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de l'émetteur ;

Un effectif total inférieur à 5 000 personnes salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros, sur la base des comptes consolidés de l'émetteur et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

En conséquence, les actions AMG (FR0013410370 - ALAMG) peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA PME-ETI.

NOMINATION

AMG a également le plaisir d'annoncer l'arrivée d'Asareh MANSOORI au poste de Vice-Présidente Opération. Elle sera en charge d'assurer la bonne exécution des opérations sur l'ensemble des sites d'AMG. Elle mettra à profit l'expérience acquise durant 14 ans en tant qu'ingénieur minier et géologue dans des entreprises de référence tel que Newmont, Catapla Resources, Evolution, Atlas, Millenium Minerals, AMC Consulting et Tiger Resources. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er mars.

POINT D'AVANCEMENT AU 12 FÉVRIER 2020

AMG GUYANE

Opérations

L'équipe de techniciens de SGS BATEMAN est arrivée en Guyane et accompagne AMG dans les opérations de « hot commissionning » qui viseront à augmenter le volume de minerai traité jusqu'à obtenir un niveau dit de « production nominale ». A cet effet, 3 000 tonnes de minerai ont été extraites des taillings avec une teneur moyenne inférieur à 0,5 g/t.

Des ingénieurs venus d'AMG Peru sont également présents et forment les équipes d'AMG Guyane quant aux bonnes procédures opérationnelles.

AMG PERU

Opérations

Suite au succès du « convoyeur hélicoïdal » fabriqué en 2019 qui a permis de diminuer le taux d'humidité du concentré de Zinc, la Direction d'AMG Peru a décidé d'en faire de même avec le concentré de Plomb.

VISITE DES ACTIONNAIRES

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 21 janvier, AMG organise la visite de ses sites afin de permettre aux actionnaires de découvrir les installations, tout en rencontrant certains de ses collaborateurs. La visite du site d'AMG Guyane se déroulera la semaine du 16 au 22 mars 2020 et la visite au du site d'AMG Pérou se déroulera la semaine du 20 au 26 avril 2020.

Les détails logistiques seront communiqués dans un communiqué de presse ultérieur une fois les inscriptions clôturées, le 15 février 2020.

