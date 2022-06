AUPLATA MINING GROUP : Annulation des BSA précédemment détenus par Rare Earth Global Investments Ltd. - Demande de remboursement de l'avance en compte courant de San Antonio Securities

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) .

Annulation des BSA précédemment détenus par Rare Earth Global Investments Ltd.

AMG ("la Société") tient à préciser que les bons de souscription d'actions ("BSA") émis au bénéfice de l'Investisseur dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres conclue avec Rare Earth Global Investments Ltd. ("l'Investisseur") ont été intégralement rachetés par la Société pour 1 €, puis annulés, de sorte qu'il n'existe à ce jour plus aucun instrument dilutif au titre de la ligne de financement avec l'Investisseur.

À la suite de la résiliation à l'amiable dudit financement ( lire le communiqué de presse du 21 avril 2022 ), l'Investisseur a informé la Société qu'il ne détenait, à ce jour, plus aucune action AMG.

Demande par San Antonio Securities ("SAS") du remboursement en numéraire de l'avance en compte-courant consentie à la Société lui ayant permis de détenir indirectement 37,04% de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) conformément aux termes du protocole d'investissement conclu le 19 février 2020 (le "Protocole d'Investissement") :

La Société informe avoir reçu le 30 mai 2022, conformément aux termes du Protocole d'Investissement, une notification de SAS demandant le remboursement en numéraire de son avance en compte courant d'un montant en principal plus intérêts de 28,4 M€ auquel s'ajoute le versement de la dernière échéance du prix de cession des parts du fonds OSEAD d'un montant de 3,7 M€. Les principaux termes de l'opération CMT et de son financement, dont les modalités de remboursement de l'avance et les conséquences qui en découlent, sont détaillées et consultables sur le site AMG, espace Investisseurs, rubrique Documents ( cliquez ici ).

La Société examine les différentes alternatives à sa disposition afin de permettre, conformément au délai contractuel imparti, un remboursement des sommes dues à SAS au plus tard le 31 juillet 2022.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

