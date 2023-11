AUPLATA MINING GROUP : AMG GUYANE VA REALISER UNE ANNEE 2023 RECORD EN GUYANE FRANÇAISE, AVEC DE NOUVELLES PROGRESSIONS DES PRODUCTIONS MINIERES DANS L'OR

À fin octobre 2023, la production cumulée en Guyane d'AMG depuis le 1 er janvier 2023 s'établit désormais à plus de 350 kg d'or avant raffinage (titré à 92% d'or fin), un niveau supérieur à celui de la production totale de 2021 (304 kg) et plus du double de la production 2022 (157 kg), étant rappelé qu'il n'y avait pas eu de production au 1 er trimestre 2022 (lire le communique de presse du 2 mai 2022) .

La production d'or réalisée en octobre 2023 en Guyane française s'est élevée, avant raffinage, à plus de 31 kg. Le titre est estimé à 94% d'or fin.

Les bons résultats de production des derniers mois témoignent de la capacité de la société à améliorer en permanence ses compétences internes et ses procédés de production.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou et au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca). AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group: www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74