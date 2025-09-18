Aumovio fait ses débuts à Francfort avec une capitalisation de 3,6 milliards
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 16:01
Le titre de l'ex-Continental Automotive, qui regroupe entre autres les activités de systèmes de freinage, d'affichage électronique, de capteurs et de systèmes embarqués de Conti, évolue actuellement autour de 36,4 euros, correspondant à une capitalisation boursière de 3,6 milliards d'euros.
De son côté, le titre de la nouvelle entité Continental plonge de presque 22%, mécaniquement amputé par la prise d'indépendance de cette ancienne filiale qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards d'euros pour un effectif de l'ordre de 100.000 personnes.
L'opération a cependant déjà créé un peu de valeur pour les actionnaires.
Sachant que les actionnaires ont reçu une nouvelle action Aumovio pour deux actions Continental détenues, l'addition des deux titres, qui s'élève actuellement à 75,3 euros, est supérieure de 3% à la cotation de Conti (environ 73 euros) à la clôture hier soir, c'est-à-dire à la veille de la séparation.
A lire aussi
-
Un tribunal sud-coréen a requis jeudi un mandat d'arrêt contre la dirigeante de l'Église de l'Unification (encore appelée secte Moon), Han Hak-ja, notamment soupçonnée d'avoir soudoyé la femme de l'ancien président Yoon Suk Yeol. "Nous avons estimé que le risque ... Lire la suite
-
Avec des mois de retard, les députés allemands ont adopté ce jeudi le budget 2025. L'Allemagne revoit ses dépenses de défense à la hausse, loin de faire l'unanimité. Ce vote ne résout cependant pas les nombreux désaccords entre les conservateurs du chancelier Friedrich ... Lire la suite
-
par Dawoud Abu Alkas et Nidal al-Mughrabi Des chars israéliens ont été aperçus dans deux quartiers aux abords immédiats du centre de la ville de Gaza, ont déclaré jeudi des habitants alors que les lignes internet et téléphoniques ont été coupées dans toute l'enclave ... Lire la suite
-
L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un "late night show" très populaire aux Etats-Unis, a été privé d'antenne mercredi après avoir accusé la droite américaine d'exploiter politiquement le récent assassinat du militant pro-Trump Charlie Kirk. La décision de suspendre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer